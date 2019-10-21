Пассажирский самолет экстренно сел из-за разлива химиката

Рейс авиакомпании American Airlines, следующий из аэропорта Хитроу, Лондон, в Филадельфию, США, был вынужден экстренно приземлиться в Дублине из-за разлива химиката. Об этом сообщает Mirror.

Авиалайнер находился над юго-западной Ирландией, когда пассажиры и члены экипажа резко почувствовали себя плохо. Капитан воздушного судна (КВС) принял решение развернуть самолет и вернуться в Лондон. Однако спустя некоторое время из-за состояния некоторых пассажиров и членов экипажа КВС принял решение запросить экстренную посадку в Дублине.

По прилете два члена экипажа и пять пассажиров были доставлены в больницу. Пассажиры рейса остались в Дублине в ожидании другого самолета, который прибыл через час. В самолете, в частности, находились спортсмены из сборной Великобритании по современному пятиборью, летевшие на чемпион мира во Флориду, США.

«Нас предупредили, что в самолет придут медики и другие экстренные службы. Капитан попросил нас не фотографировать, когда на борт прибыла пожарная команда», — приводит слова одного из пассажиров издание.

«Рейс 729 American Airlines из лондонского аэропорта Хитроу в Филадельфию приземлился в Дублин из-за резкого запаха, вызванного разлитым моющим раствором в камбузе. Медицинский персонал встретил самолет, чтобы осмотреть всех членов экипажа или пассажиров, которые могут нуждаться в дополнительной помощи», — говорится в заявлении авиакомпании.

В июле 2019 года самолет Airbus A330-300 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Филадельфии в лондонский аэропорт Хитроу, экстренно приземлился в Бостоне из-за неприятного запаха на борту. Через полтора часа после вылета командир воздушного судна принял решение прекратить полет, хотя ни один из 154 пассажиров и 12 членов экипажа не жаловался на плохое самочувствие.

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