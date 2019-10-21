Похитившего 1,8 миллиарда рублей банкира оштрафовали на полмиллиона и отпустили

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу начальнику кредитного управления банка, который вместе с подельниками похитил около 1,8 миллиарда рублей со счетов собственной финансовой организации. Об этом в понедельник, 21 октября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Топ-менеджер получил четыре года лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей.

По данным следствия, осужденный входил в организованную преступную группировку (ОПГ) из числа топ-менеджмента банка. Деньги из финансовой организации выводились при помощи выдачи кредитов фиктивным заемщикам, после чего делились между подельниками. В настоящее время дело о хищениях в банке выделено в отдельное производство.

Ранее осужденный согласился сотрудничать со следствием и не стал оспаривать предъявленное обвинение, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее 21 октября сообщалось, что в Москве полиция вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность группы подпольных банкиров, которые незаконно вывели за рубеж более 750 миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru