Мать испугалась «призрака» в кроватке ребенка из-за оплошности отца

Женщина по имени Элизабет Марица испугалась «ребенка-призрака» в кроватке своего сына из-за оплошности мужа. Мать выложила пост на своей странице в Facebook.

Американка из штата Иллинойс написала, что увидела видеозапись из комнаты ребенка и испугалась. Мать обнаружила рядом с сыном лицо младенца-призрака. Она почти не спала всю ночь и утверждает, что пыталась пробраться к сыну с фонариком. Однако Марица осмелилась войти в детскую комнату только утром и поняла, что это была рекламная наклейка на матрасе. Ее муж забыл надеть наматрасник, и картинка с лицом ребенка просвечивалась через простыню.

Пост женщины набрал 468 тысяч лайков на момент написания новости, им поделились 277 тысяч человек. В комментариях многие возмутились тем, что женщина «ждала до рассвета», несмотря на «хрень» в комнате ребенка. Пользователи отметили, что сразу побежали бы туда.

Ранее пользователей сети напугал призрак девушки в стекле. Она выложила фотографию с отражением, которое было полупрозрачным. Оказалось, девушка села напротив стеклянной перегородки, за которой стояло кресло. Многие комментаторы испугались оптической иллюзии.

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