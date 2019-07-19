В музее Есенина пожаловались на появление призрака и засняли его на видео

Говорит Москва / YouTube

В столичном музее Есенина рассказали, что на территории учреждения уже около месяца обитает привидение. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Пресс-секретарь музея Любовь Курьянова призналась, что охранница не рассказывала об этой истории, так как думала, что ее примут за сумасшедшую. «Но потом, когда начались стуки и другие сотрудники начали их замечать, она сказала, что она видела это пятно, которое мы засняли. Сначала думали, что это непогода, но потом у нас целый консилиум собрался, и стало понятно, что это не непогода», — пояснила Курьянова.

Она добавила, что охранники детского сада, расположенного рядом с музеем, также подтвердили, что видели привидение. По их словам, «к ним заходит это иногда, они видели этот облик».

Отмечается, что истории о призраке Сергея Есенина начали появляться после его смерти в 1925 году. Ранее его якобы замечали в номерах гостиницы «Англетер» в Санкт-Петербурге — именно там поэт покончил с собой.

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