Ведущая показала призрака в зеркале и заставила людей поволноваться

Снимок австралийской радиоведущей Кейт Лангбрёк (Kate Langbroek) из старого дома в Италии напугал пользователей интернета. Об этом пишет Pedestrian TV.

Лангбрёк приехала посмотреть квартиру в Болонье, куда она должна была скоро переехать. Как женщина указала в своем Instagram, квартира находится в доме, который построен в 1300-х годах, а зеркала, скорее всего, были сделаны в 1700-х годах.

Ведущая решила сделать селфи со своей подругой на фоне одного из зеркал. Когда она посмотрела на снимок, то заметила сзади странный силуэт, который сочла похожим на привидение.

Подписчиков Лангбрёк увиденное испугало. «Сожгите это все и не оглядывайтесь», — советовал один из юзеров. «Похоже на чумного доктора с маской», — писал другой.

Некоторые обратили внимание на то, что в зеркале видно даже не одно, а два привидения: рядом с белым призраком люди заметили силуэт поменьше и потемнее. «Я знаю, что вам все равно, но приведите туда священника. Также на зеркале есть отпечатки. Это знак того, что духи заперты в вашем зеркале, как в портале», — предостерегала ведущую одна из пользовательниц.

Ранее, в конце мая 2019 года, стало известно о том, что британская ведущая испугалась привидения во время телешоу и впала в панику.

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