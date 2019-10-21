Российские космонавты обратились к молодежи

Летчики-космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, находящиеся на Международной космической станции, пригласили студентов принять участие в олимпиаде «Я — профессионал». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе конкурса в понедельник, 21 октября.

«Путь к вершинам профессии сложен и тернист. Стать выдающимся инженером, химиком или педагогом ничуть не легче, чем полететь в космос», — сказал Скворцов.

Скрипочка призвал молодое поколение не бояться активных действий. По его мнению, страшнее упустить какую-то возможность.

В начале октября глава государства Владимир Путин заявил, что российские власти рассчитывают на талантливую молодежь, которая заставит социальные лифты эффективно работать.

В этом учебном году олимпиада проходит по 68 направлениям — от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. Регистрация для участия в состязании продлиться до 18 ноября. Победителей определят весной, ведущие российские вузы предоставят им льготы при поступлении. Кроме того, золотые медалисты получат вознаграждение в размере до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента Владимира Путина для развития системы социальных лифтов.

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