В российской школе сменилось руководство после избиения четвероклассницы

Директриса школы №2 в городе Поронайск Сахалинской области уволилась после сообщения об избиении четвероклассницы сверстниками и последующей госпитализации девочки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации Sakhalin.info, женщина продолжит работать в учреждении в качестве учительницы математики. В понедельник, 21 октября, на собрании педагогов была представлена новая руководительница, которая ранее занимала пост замдиректора по воспитательной работе.

Ранее сотрудники учебного заведения начали сбор подписей в поддержку уволившейся директрисы. В своем коллективном обращении они указали, что «возмущены ажиотажем, поднявшимся вокруг школы». В письме перечислялись достижения учреждения во время пребывания экс-руководительницы на своем посту.

В середине октября семь-восемь учеников четвертого класса сахалинской школы после уроков напали на одноклассницу, которая напомнила педагогу о незаданном домашнем задании, били ее по голове и в живот. Девочка попала в больницу с легким сотрясением мозга.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки. Служебное разбирательство проходит в министерстве образования области.

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