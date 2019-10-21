Лукашенко раскрыл нормальный рост женщин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какой женский рост он считает нормальным. Об этом сообщает «Первый регион».

Начальница отдела по образованию Ганцевичского райисполкома Надежда Здрок, обращаясь к Лукашенко, заявила, что она «маленький человек».

«Какой вы маленький, вы нормальный человек! Слушайте, женщине и не нужно быть выше. Я вообще не сторонник женщин под мой рост, под два метра — зачем? Женщина должна быть 165-175 сантиметров, это нормально для женщины. Я, конечно, не против высоких-длинноногих», — ответил белорусский лидер.

Ранее в октябре Лукашенко насмешил публику своими действиями во время проходившего в Житомире II Форума регионов Белоруссии и Украины. Белорусский лидер во время выступления оговорился и, упоминая сотрудничество с Украиной, сказал «регионы России». После того как украинский президент Владимир Зеленский указал на ошибку, Лукашенко пошутил: «Я уже испугался, неужели я "Владимир Владимирович" сказал».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!