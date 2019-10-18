Лукашенко нашел себе работу после президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на встрече в Академии управления рассказал, кем он хотел бы работать после окончания президентского срока. Его слова передает БЕЛТА.

Глава государства, отвечая на вопрос студентов, отметил, что после ухода с президентского поста он предпочел бы стать ректором «где-то в учреждении». Однако, как отметил Лукашенко, он не может «сам себя назначить перед уходом». В связи с этим он выразил свою готовность к компромиссу в виде преподавательской деятельности. «Это то, что я воспринимаю», — отметил он.

В заключении он отметил, что в будущем он будет чаще устраивать беседы со студентами: «Я раз в два месяца точно буду у студентов, в аудиториях». «Как ни говори, молодежь — будущее, но студенты — это основа любого государства, они будут определять его лицо», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что следующим главой государства может стать только «человек, избранный народом». Он опроверг слухи о том, что «присматривает» себе преемника и добавил, что будет работать на президентском посту, пока ему позволяет здоровье, и у него есть доверие людей.

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