Лукашенко порассуждал об усталости за 25 лет президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о сложностях работы главой государства. Об этом он заявил во время своего выступления на встрече в Академии управления, сообщает агентство БЕЛТА.

Материалы по теме Последнее предупреждение Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти

Политик сравнил свою жизнь с бегом белки в колесе, добавив, что в таком рабочим графике живут и другие президенты. «Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать?(...) Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать», — заметил белорусский лидер. Он подчеркнул, что привык к упомянутому образу жизни.

По словам Лукашенко, иногда он находит день, чтобы «выбраться в лес и пожарить шашлыки», однако это возможно только в том случае, если у него не запланированы мероприятия. Также глава государства отметил, что его отпуск подразумевает лишь отсутствие публичных мероприятий, так как ему необходимо всегда оставаться вовлеченным в государственные дела.

18 октября президент Белоруссии заявил, что после ухода с президентского поста он предпочел бы стать ректором «где-то в учреждении». Однако, как подчеркнул Лукашенко, он не может «сам себя назначить перед уходом». В связи с этим он выразил свою готовность к компромиссу в виде преподавательской деятельности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!