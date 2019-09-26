Лукашенко прокомментировал слухи о своем преемнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующим главой государства может стать только «человек, избранный народом». Его слова приводит БЕЛТА.

«Нет у нас транзита власти, разговоров. Наш президент будет избран только народом», — подчеркнул он.

Лукашенко опроверг слухи о том, что он «присматривает» себе преемника. «Как присматривать? Это ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день, а кто. Я так не думаю», — сказал он.

Лукашенко отметил, что будет работать на президентском посту, пока ему позволяет здоровье, и у него есть доверие людей. «Я же не вечный и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, — спокойно», — объяснил он.

Отвечая на вопрос о детях, Лукашенко отметил, что они «не страдают президентством», так как «наелись» президентства своего отца.

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В июле Лукашенко отказался от досрочных президентских выборов в 2019 году. Он опроверг «прогнозы некоторых знатоков», что «Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго».

Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. C тех пор он переизбирался четыре раза. На выборах 2015 года его кандидатуру поддержали 83,49 процента избирателей при явке 87,2 процента. Пятый президентский срок Лукашенко подойдет к концу в 2020 году. О планах снова участвовать в президентской гонке глава государства пока не заявлял.

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