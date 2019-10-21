Выкопанные под Москвой останки жертв банды Шишкана попали на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В Подмосковье раскопки с целью обнаружения тел четырех жертв преступного сообщества, возглавляемого, по данным следствия, Олегом Медведевым (Шишкановым), известным как Шишкан, попали на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Следственного комитета России.

На кадрах видно, как рабочие копают обширную территорию с помощью бульдозеров и экскаваторов, а затем достают найденные останки и помещают на пластиковые настилы.

Ранее 21 октября сообщалось, что жертвами стали подмосковный депутат и генеральный директор компании «Племзавод Раменское», а также трое членов ее семьи. У двоих погибших обнаружили пули в области головы. Тела нашли на глубине четырех метров под землей. Предполагается, что жертвы отказались передать в распоряжение членов банды земельные участки.

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