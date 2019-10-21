Под Москвой нашли тела новых жертв банды Шишкана

В Подмосковье обнаружены тела четырех новых жертв преступного сообщества, по данным следствия возглавляемого Олегом Медведевым (Шишкановым), также известным как Шишкан. Об этом в понедельник, 21 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, жертвами стали генеральный директор компании «Племзавод Раменское», а также трое ее родственников. У двоих погибших в области головы обнаружили пули. Чтобы найти тела пришлось раскопать 2 тысячи квадратных метров, сами работы длились 12 дней. Убитых же нашли на глубине 4 метров.

По версии следствия, все четверо были устранены членами преступного сообщества. Предполагается, что они отказались передать в распоряжение ее членов земельные участки.

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