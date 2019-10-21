Шершень помешал одной змее съесть другую

Жительнице американского штата Флорида удалось заснять на видео, как шершень помешал коралловому аспиду съесть крысиную змею. На кадры обратило внимание издание Huff Post.

Ролик сняла Евангелин Каммингс (Evangeline Cummings), помощник проректора онлайн-подразделения Флоридского университета, и в четверг, 17 октября, выложила в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах видно, как разноцветная змея залезла на розовый куст и попыталась укусить за голову мертвую коричнево-серую рептилию, однако ей помешал шершень. В какой-то момент коралловый аспид начал извиваться: по версии Каммингс, либо змея пыталась прогнать насекомое, либо оно ее укусило.

Каммингс предположила, что мертвую крысиную змею выбросила на розовый куст какая-нибудь хищная птица.

Коралловые аспиды распространены в Северной и Южной Америке, их яд очень опасен для человека — доля смертельных исходов после укуса очень велика, без оказания помощи человек может погибнуть в течение 20-24 часов.

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