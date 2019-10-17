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Две смертоносные змеи схлестнулись в битве за самку и напугали женщину

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dailymail.co.uk

В австралийском районе Саншайн-Кост на юге штата Квинсленд два самца сетчатой коричневой змеи схлестнулись в битве за самку. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

Во вторник утром, 15 октября, женщина обнаружила во дворе дома двух коричневых змей, которые боролись за внимание особи противоположного пола. Перепуганная австралийка позвонила змеелову Люку Хантли (Luke Huntley). Специалист с напарником Джеком Хоганом (Jack Hogan) поймали рептилий голыми руками и поместили их в мешок.

Хантли подчеркнул, что в отлове змей нужно действовать быстро. Ему удалось обезвредить смертельно опасных особей всего за 20 секунд. Змеелов пояснил, что сетчатые коричневые змеи размножаются в период с сентября по ноябрь. По его словам, за последние две недели он поймал десять представителей этого вида.

Специалист посоветовал людям, встретившим сетчатую коричневую змею, сохранять спокойствие. «Отойдите на безопасное расстояние и не паникуйте, — пояснил Хантли. — Не пытайтесь поймать ее самостоятельно. 90 процентов укусов происходят именно в результате таких попыток».

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

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