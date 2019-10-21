Девушки массово пожаловались на издаваемый их бедрами странный звук

Несколько девушек в Twitter рассказали о том, что их бедра иногда издают звук, похожий на выпускание газов, когда они садятся на стул. Своими историями они поделились в комментариях к публикации Кари Байрон (Kari Byron), которая первой описала подобный случай.

«Когда-нибудь садились в юбке на стул, а он оказывался ниже, чем вы думали, при этом между вашими ногами оказывался воздух, который затем проходил через бедра, из-за чего получался звук выпуска газов?» — задалась вопросом Байрон.

Многие девушки подтвердили в комментариях, что им знакома такая проблема. «Как женщина, бедра которой соприкасаются друг с другом, могу сказать, что это типичная ситуация», — заявила пользовательница Allie M. Юзер Amy добавила, что однажды подобная ситуация произошла с ней во время собеседования, однако она все равно получила работу.

Девушка по имени Виктория Данн (Victoria Dunn) призналась, что ее бедра чаще всего издают такой странный звук, когда она садится на пластиковые или деревянные стулья. «Я придерживаю юбку, сажусь на самый край стула и затем уже откидываюсь на спинку», — поделилась пользовательница.

Ранее девушки массово выдали себя за певицу Бейонсе в переписке с мужчинами, часть из которых не узнали исполнительницу. Некоторые юзеры недоумевали, как можно не знать о том, кто такая Бейонсе.

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