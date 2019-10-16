Девушки массово выдали себя за знаменитую певицу и одурачили мужчин

Несколько пользовательниц Twitter рассказали о том, как обманули мужчин, притворившись популярной певицей Бейонсе. Юзер с ником Beyhive была первой, кто поделился такой историей.

Она опубликовала скриншоты переписки с мужчиной, который попросил ее отправить ему свои фото. Beyhive показала ему снимок Бейонсе. Собеседник ответил, что девушка потрясающе выглядит. Затем Beyhive отправила ему фото обнаженной женщины на пляже, которую многие считают Бейонсе, и мужчина также принял ее слова за правду.

В комментариях к посту Beyhive многие девушки признались, что поступали так же и собеседники им верили. Мужчина, с которым разговаривала пользовательница Felix Joel, заподозрил неладное, написав, что девушка выглядит не так, как на фото Бейонсе, которое она ему отправила. Она объяснила разницу другой прической и освещением, и мужчина поверил ей.

Некоторые юзеры недоумевали, как можно не знать о том, кто такая Бейонсе. «Не знать Бейонсе — это как не знать Майкла Джексона», — заметил CaDo.

Ранее девушки массово обнаружили необъяснимые родинки в одном и том же месте — на внешней стороне запястья. У некоторых руки были в веснушках, однако даже несмотря на это, на их фоне на запястье выделялась одна наиболее темная родинка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!