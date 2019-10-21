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Тюменский государственный университет перешел на новую модель образования

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Тюменский государственный университет (Тюм ГУ) полностью перешел на новую модель образования по принципу индивидуальных образовательных траекторий. «У каждого студента своя образовательная цель и свои способности, поэтому следует предоставить возможность каждому студенту формировать под себя свое образование», — заявил ректор ТюмГУ Валерий Фальков на круглом столе «Надо ли адаптировать обучение под студентов».

По словам главы университета, в октябре 2015 года ТюмГУ вошел в образовательный проект 5-100, задача которого повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. И через год в университете начали набор студентов по новым экспериментальным программам.

«ТюмГУ оказался самым смелым в инициативве трансформации образовательного процесса, — отметил на круглом столе научный руководитель Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков. — Они пошли на эксперимент, позволяющий готовить индивидуальную программу обучения для каждого студента».

«Персонализация образования — ключевой тренд в образовании по всему миру, — отметил президент Университета Лотарингии, член международного совета ТюмГУ Пьер Мюценхардт. — Все чаще в крупнейших университетах мира используется принцип индивидуальных образовательных траекторий, и то, что производит сейчас в ТюмГУ, очень правильно».

В рамках индивидуальных образовательных траекторий в ТюмГУ сейчас действует 39 направлений подготовки, на которых обучается около 4500 студентов, работает 560 преподавателей. По мнению научного сотрудника Университета Хельсинки, профессора Школы перспективных исследований ТюмГУ Дэвида Дюссо, профессор должен стать не только источником или транслятором знаний, но и своего рода жизненным наставником для студентов, их ментором.

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