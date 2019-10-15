Тюменский университет вошел в рейтинг растущих вузов Европы и Центральной Азии

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) вошел в только что опубликованный рейтинг университетов развивающейся Европы и Центральной Азии, подготовленный специализирующейся на образовании британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). ТюмГУ расположился в группе растущих университетов макрорегиона на позиции 211–220 по итогам 2019 года.

Составители рейтинга QS оценили университеты по таким показателям, как исследовательская деятельность, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей. В нынешнем рейтинге впервые проанализированы данные по 354 университетам Казахстана, Турции, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Чешской Республики, Армении, Азербайджана, Польши, Словакии, Белоруссии, Сербии.

Четыре года назад в сложной конкурентной борьбе ТюмГУ стал участником престижной программы повышения конкурентоспособности российских университетов Проект 5-100, запущенной Министерством образования и науки России. Цель этого проекта — повысить престиж российского высшего образования и вывести как минимум пять университетов из числа его участников в сотню лучших университетов мира по версии трех самых авторитетных мировых рейтингов, один из которых — QS.

«Мы разработали и последовательно реализуем масштабный проект кардинального преобразования университета, — комментирует динамику ТюмГУ в рейтинге QS ректор университета Валерий Фальков. — К настоящему времени у нас созданы два принципиально новых конкурентоспособных на глобальном уровне научно-образовательных подразделения — SAS и X-BIO, внедрена новая модель образования на основе индивидуальных образовательных траекторий, почти с нуля выстроены отношения с крупнейшими работодателями — лидерами рынков. В итоге стали появляться первые достижения в признанных мировых рейтингах».

Среди самых динамичных показателей Тюменского университета стали такие характеристики как соотношение научно-педагогических работников и студентов, а также создание международных исследовательских коллабораций.