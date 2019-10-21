Россия обвинила США в дискриминации

США заблокировали полноценную работу России на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщил заместитель постпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, передает ТАСС.

По его словам, это произошло из-за отказа в американских визах 18 россиянам. При этом восемь человек, то есть половина заявленных, не смогли участвовать в мероприятиях комитета по вопросам разоружения (Первый комитет ГА) и различных консультациях. «Причем среди них не только сотрудники МИД России, но также представители Минобороны и госкорпорации "Роскосмос"», — пояснил Белоусов.

Он добавил, что Вашингтон помешал работе «и ряда других делегаций». При этом ситуация со временем «деградирует самым драматическим образом», а США не собираются пересматривать «свою дискриминационную визовую политику», указал зампостпреда.

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Ранее представитель генсека ООН заявлял, что ситуация с невыдачей американских виз имеет прямое влияние на функционирование институтов всемирной организации. О том, что в ООН поддерживают Россию по этому вопросу, сообщалось 16 октября.

Глава российского МИД Сергей Лавров в сентябре призвал перенести все международные мероприятия с территории Соединенных Штатов на более устойчивые площадки.

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