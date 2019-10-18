В ООН объяснили важность ситуации с визами россиян

Ситуация с невыдачей американских виз представителям делегации России имеет прямое влияние на функционирование институтов ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы в постоянном контакте с властями принимающей страны, стараясь разрешить визовые проблемы. А генеральный секретарь лично поднимал эту тему», — приводит агентство его слова. Дюжаррик также подчеркнул, что «очень важно, чтобы проблема была решена, потому что это влияет на то, как ООН может функционировать здесь».

О том, что в ООН поддерживают Россию по этому вопросу, сообщалось 16 октября. Тогда об этом заявил сам генсек организации.

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Ранее зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская делегация в Генассамблее ООН в целом не получила 18 виз в США и не смогла из-за этого участвовать в мероприятиях 74-й сессии.

24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал перенести все международные мероприятия с территории Соединенных Штатов на более устойчивые площадки.

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