Россия продумала способ лишить США международных мероприятий

Россия подготовила проект решения о переносе работы Первого комитета (по вопросам разоружения) Генассамблеи ООН из США. Об этом агентству ТАСС рассказал заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, по этому вопросу состоялись неформальные консультации, в которых приняли участие все делегации, которые хотели ознакомиться с позицией Москвы. Официально документ пока в Генассамблею не внесен.

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Белоусов уточнил, что Россия предлагает выбрать местом для постоянной работы комитета Женеву или Вену.

8 октября сообщалось, что Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России. Позднее в российском МИД предположили, что США специально не выдают визы российским дипломатам и представителям других стран, чтобы блокировать работу Первого комитета Генассамблеи. «Нельзя исключать, что, предвидя нашу острую реакцию на визовую войну, США умышленно ее развязали. Иначе трудно интерпретировать то безразличие, которое принимающая сторона демонстрирует в этом вопросе», — заявили на Смоленской площади.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что настало время подумать о переносе международных мероприятий с территории США на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям

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