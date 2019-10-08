Россия обвинила США в умышленном развязывании визовой войны

США специально не выдают визы российским дипломатам и представителям других стран, чтобы блокировать работу Первого комитета Генассамблеи ООН, который создан для решения вопросов разоружения и международной безопасности, заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Нельзя исключать, что, предвидя нашу острую реакцию на визовую войну, США умышленно ее развязали. Иначе трудно интерпретировать то безразличие, которое принимающая сторона демонстрирует в этом вопросе», — заявил Ермаков. По его словам, Вашингтон до сих пор не предпринял никаких действий для разрешения ситуации с визами.

Ранее Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.

4 октября Россия предложила перенести заседания комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву начиная со следующего года. С подобным предложением также выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров: он призвал перенести все международные мероприятия с территории США на более устойчивые площадки.

24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.

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