Россиянка выжила после падения с высоты 13-этажного здания в Крыму

Жительница Симферополя упала со Стол-Горы в Крыму и осталась в живых. Инцидент произошел в воскресенье, 20 октября. Об этом сообщается на сайте МЧС Республики Крым.

По информации спасателей, 26-летняя путешественница оступилась во время прогулки на вершине горы и упала с высоты 40 метров. Поскольку после падения девушка оказалась в труднодоступном для спасателей месте, им понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы добраться до нее.

Как только спасатели спустились к туристке, они оказали ей первую помощь, а затем эвакуировали на носилках и отправили в больницу в Симферополе. По словам министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова, у подножия горы росла густая растительность, благодаря чему удалось смягчить падение, и пострадавшая осталась жива, упав с высоты 13-го этажа.

Ранее в октябре туристка упала в ущелье с высоты 20 метров в Приморском крае и умерла. Тело 41-летней женщины было найдено недалеко от ущелья Дарданеллы в Партизанском районе. Она скончалась на месте от полученных травм.

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