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Туристка попозировала для фото на российском курорте и умерла

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Туристка хотела сфотографироваться на фоне достопримечательности в Приморском крае и упала в ущелье. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета РФ по Приморскому краю.

По данным ведомства, 19 октября недалеко от ущелья Дарданеллы в Партизанском районе было найдено тело 41-летней путешественницы. Как предположили следователи, женщина фотографировалась вблизи смотровой площадки на камнях, оступилась и упала с высоты около 20 метров. Она скончалась на месте от полученных при падении травм.

Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в октябре туристка из России насмерть разбилась в словенских Альпах во время велосипедной прогулки. Это произошло недалеко от города Бовец, на высокогорной дороге в районе перевала Мангарт. 33-летняя россиянка ехала последней в группе из пяти велосипедистов и на крутом повороте не справилась с управлением.

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