Сбербанк и 500 Startups выбрали лучшие стартапы для совместного акселератора

Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 лучших стартапов, которые станут участниками их второго совместного акселератора. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 22 октября.

«Цель нашей программы — дать возможность раскрыться в полной мере самым ярким проектам и талантливым предпринимателям. Мы создали работающую модель поддержки стартапов на разных этапах: от получения знаний от ведущих мировых экспертов до интеграции готовых решений в бизнес-среду», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

Всего на участие в акселераторе подали заявки около 600 стартапов. Большая их часть представляла Москву (60 процентов) и работала в таких отраслях, как e-Сommerce, Professional & Support services, Cloud services, Educational & HR services, Lifestyle services и e-Marketing & e-Advertising.

Как отмечается, представители выбранных проектов уже приступили к обучению по программе, которая продлится девять недель. В течение этого времени участники смогут посещать лекции, командные воркшопы и индивидуальные встречи с менторами. Кроме того, они смогут доработать свои продукты с представителями экосистемы Сбербанка и его партнеров, а в дальнейшем — договориться с ними о сотрудничестве.

По окончании обучения семь лучших стартапов смогут получить дополнительное финансирование на развитие бизнеса от Сбербанка, а также возможность пройти стажировку в крупнейших российских корпорациях или программу изучения европейского опыта через стартап-хаб Европы — Люксембург.

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