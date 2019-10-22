Гречка подорожает

Российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о повышении цен на культуру. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета ««Ведомости»» со ссылкой на представителей пяти крупных розничных сетей.

В частности, об уведомлениях от поставщиков сообщили представители «Ашана» и «Ленты». Отмечается, что речь идет о росте цены на 20-25 процентов. В розничной сети «Командор» сообщили об увеличении цены поставщиков до 50 процентов на фасованную продукцию.

По данным Росстата, розничная цена на гречку в сентябре выросла на 6,4 процента с начала года и на 7,6 процентов с сентября 2018-го. На данный момент розничные сети ведут переговоры с поставщиками, чтобы предотвратить резкий рост цен, отмечает издание.

Основной причиной подорожания крупы называется рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля. Это, в свою очередь стало следствием того, что в предыдущие два года цены на гречку падали, из-за чего выделялось меньше площадей под посевы. В результате на рынке рынке образовался дефицит крупы, а также некоторые поставщики не продают старый урожай в ожидании повышения цен, отмечает директор отраслевого объединения «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

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