Подорожание гречки в России опровергли

Ситуация с ценами на гречневую крупу в России остается стабильной. Такое заявление сделали в Минсельхозе, передает ТАСС.

В ведомстве указали, что в сентябре текущего года был зафиксирован небольшой рост оптовых цен. Средняя цена за килограмм крупы составляет 13,6 рубля за килограмм. Это, уверены в Минсельхозе, свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет и позволит производителям выйти на уровень рентабельности.

Ранее во вторник, 22 октября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала, что российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о повышении цен на культуру.

Отмечается, что речь идет о росте цены на 20-25 процентов. В розничной сети «Командор» сообщили об увеличении цены поставщиков до 50 процентов на фасованную продукцию. Причины подорожания — рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля.

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