Воробьев поставил задачу по росту инвестиций

Объем инвестиций в экономику Подмосковья должен увеличиться на 100 миллиардов рублей в год к 2024 году, заявил губернатор Андрей Воробьев на

заседании регионального правительства во вторник, 22 октября. Его цитирует РИАМО.

«Это непростая задача, но очевидно приоритетная. Потому что это рабочие места, это наша экономическая мощь, а значит возможность решать множество социальных проблем и вопросов», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что каждая территория должна обеспечить 25 процентов инвестиций ежегодно.

Губернатор неоднократно заявлял о важности привлечения новых инвестиций. По его словам, в области специально был разработан так называемый золотой стандарт взаимодействия с бизнес-сообществом. Он отметил, что на территории особых экономических зон производителям предоставляются различные льготы, в том числе налоговые.

В апреле сообщалось, что инвестиции в основной капитал Подмосковья частного и государственного сектора за последние пять лет составили около трех триллионов рублей.