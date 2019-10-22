Популярный кавээнщик стал постпредом главы Калмыкии при президенте России

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом сообщил у себя в Instagram глава республики Бату Хасиков.

«Уверен, он [Тарбаев] сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», — написал Хасиков. Он добавил, что Тарбаев — состоявшийся общественный деятель и успешный предприниматель, «которому по силам задачи любой сложности».

В июле глава Калмыкии заявил, что планирует выдвинуть звезду юмористического шоу в Совет Федерации. Хасиков объяснил свое решение тем, что Тарбаев очень популярен.

37-летний участник КВН продюсировал для СТС проекты «Даешь молодежь!», «Одна за всех», «Однажды в милиции», «Светофор», «Кухня». С 2019 года он является членом Общественной палаты Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



