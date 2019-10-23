Звезда КВН прокомментировал уход в большую политику

Капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев отреагировал на собственное назначение на должность постоянного представителя главы Калмыкии при президенте России. Он согласился возглавить постпредство, поскольку это позволит ему продолжать активно участвовать в жизни республики, написал он в Instagram.

«На этом посту мне предстоит: выстраивать коммуникации с федеральными органами власти, заниматься привлечением инвестиций в Калмыкию, координировать действия и помогать нашим землякам, живущим в Москве», — пояснил кавээнщик.

Он подтвердил, что его кандидатуру рассматривали на пост сенатора от Республики Калмыкия, который Тарбаев назвал «яблоком раздора в калмыцком обществе». Новоиспеченный чиновник не стал комментировать, почему не стал сенатором, отказавшись «погружаться в подробности политических интриг».

Материалы по теме «Недаром меня называют воином» Чемпион мира по кикбоксингу возглавил Калмыкию. Как Бату Хасиков пробился на вершину?

О назначении Тарбаева объявил глава республики Бату Хасиков. Он выразил уверенность в том, бывший игрок КВН «сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре».

Тарбаев вместе с Хасиковым в 2010 году основали промоутерскую компанию Fight Nights Global, организующую турниры по смешанным единоборствам. На сайте компании указано, что в настоящее время Тарбаев является продюсером проекта Fight Nights.

«Сборная РУДН» под руководством Тарбаева трижды выходила в финал Высшей лиги КВН, а в 2006 году стала чемпионом. После КВН капитан команды стал сооснователем продюсерской компании Yellow Black & White, известной по ситкомам «Папины дочки» и «Кухня», скетч-шоу «Даешь молодежь!» и «6 кадров», а также юмористическому шоу «Уральские пельмени».

Ранее в октябре другой бывший кавээнщик, Сергей Сивохо из команды «Дрим-Тим», получил назначение на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию у причастных к КВН людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!