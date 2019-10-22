Масляков отреагировал на назначение бывшего игрока КВН спасателем Донбасса

Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

«Я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал [в администрацию главы государства] не кавээновскую команду, а команду политиков», — заявил Масляков.

Он отметил, что Сивохо очень талантливый человек и как актер, и как игрок КВН, однако добавил, что шоумен играл с перерывами. «Как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем», — пояснил Масляков.

В ответ на вопрос о возможном влиянии КВН на выбор его участниками карьеры в политике телеведущий подчеркнул, что человек сам ответственен за свои планы и мысли. При этом он заметил, что игра дает некоторые необходимые для политика навыки: не бояться публично выступать и не бояться телекамер. По мнению Маслякова, России не грозит массовый переход участников КВН в политику.

О назначении 50-летнего Сивохо советником секретаря СНБО стало известно 21 октября. Он является креативным продюсером студии «Квартал 95». Участвовал в командах КВН: Сборная ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. На выборах в Верховную Раду баллотировался от партии «Слуга народа» в Донецкой области, но не набрал необходимого для победы числа голосов.

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