Колумбийского политика поймали с кокаином в протезе

Сотрудники полиции арестовали в аэропорту Боготы кандидата в члены совета муниципалитета Ла-Унион колумбийского департамента Валье-дель-Каука Виктора Уго Агудело при попытке провезти семь килограммов кокаина внутри протеза. Об этом сообщает Daily Mail.

7 октября мужчина хотел вылететь во Франкфурт. В международном аэропорту Эльдорадо в Боготе к нему подошли полицейские и спросили, нужна ли ему помощь, поскольку узнали, что он испытывает трудности при ходьбе. Мужчину посадили в инвалидную коляску. Наркотики заметили, когда Уго Агудело проходил зону досмотра.

Стоимость запрещенных веществ, которые были найдены у политика, составляет 175 тысяч долларов.

Виктор Уго Агудело сейчас состоит в партии «Радикальные перемены». Руководство объединения после инцидента намерено его исключить, а сенатор партии Хосе Луис Перес и вовсе назвал странным, что кандидат хотел поехать в Европу во время предвыборной компании.

21 октября сотрудники правоохранительных органов Индонезии арестовали россиянку и еще трех иностранцев по подозрению в контрабанде наркотиков. Изначально таможенникам попались два гражданина Таиланда. Их задержали по прилете в аэропорт 13 октября: под одеждой нашли в общей сложности 958 граммов метамфетамина. Через три дня под стражу взяли еще двух иностранцев: гражданку России и француза. Они забирали посылку с 22,5 грамма кокаина в службе доставки.

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