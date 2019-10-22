Культура
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Семьи российских фермеров устроили смертельную перестрелку
В России покажут первое православное реалити-шоу на острове
Аборты и гей-браки разрешили во всей Великобритании
«Любимый сирийский командир Путина» оделся как российский спецназовец
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
Популярную привычку пассажиров самолета признали опасной для здоровья
Россиян предупредили о массовой переквалификации из-за роботов
Российские вертолеты на бывшей базе США в Сирии попали на видео
«Русофобская» Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Новости партнеров

Скорсезе отказался искать время на съемки фильмов о женщинах

Перейти в «Мою Ленту»
Мартин Скорсезе

Американский режиссер Мартин Скорсезе ответил на вопрос о том, почему главными героями его фильмов, как правило, являются мужчины. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Это восходит к 1971 году. Это вопрос, который задают мне много лет. А я разве должен [снимать в главных ролях женщин]?» — сказал кинематографист. Отмечается, что он был расстроен из-за вопроса журналиста.

«Если история этого не требует, то это просто трата времени. Если истории нужен главный женский персонаж, то почему бы и нет?» — продолжил Скорсезе. При этом он пояснил, что люди почему-то не берут в расчет такие его картины, как «Казино» или «Эпоха невинности», в которых большое внимание уделено женщинам.

Режиссер признался, что хотел бы сделать проект с женщиной в главной роли, однако ему мешает нехватка времени. «Мне 76 сейчас. Откуда у меня будет на это время?» — сказал он.

В начале октября Скорсезе резко высказался о супергеройских блокбастерах студии Marvel: «Я такое не смотрю. Я пытался, понимаете? Но это просто не кино. Серьезно, единственное, с чем я могу их сравнить, — при том, как качественно они сделаны, как хорошо актеры играют при всех обстоятельствах, — это парки развлечений».

Позднее его поддержал режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Он назвал проекты Marvel отвратительными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Martin Scorsese Laments "Young People's" Understanding of Cinema, Shoots Down Question on Lack of Female Characters
Фрэнсис Форд Коппола вслед за Мартином Скорсезе обрушился на фильмы Marvel
Скорсезе отказался считать киноискусством фильмы о супергероях
Режиссер «Миллионера из трущоб» объяснил отказ снимать женщин в главных ролях
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

«С кучей цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп»

Звезда российского электро-попа о снобизме взрослых, чувствах молодых и доминации женщин
17:08Сегодня

Актриса рассказала о дискриминации на примере голой звезды «Аквамена»

15:53Сегодня

Звезда «Города грехов» перепутала пол трансгендера, села на него и пошла под суд

15:06Сегодня

Майли Сайрус разгневала ЛГБТ-сообщество словами о «хороших членах»

Культура00:0521 октября

Непростые движения

Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
14:23Сегодня

Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

13:36Сегодня

Розенбаум поставил условие для сбритых усов

12:52Сегодня

Звезда «Плохого Санты» напивался до беспамятства на съемках

Культура00:0420 октября

«Когда он завывал от гнева, кровь стыла в жилах»

Неизвестная повесть Джона Толкина: маги, страхи и вселенная «Властелина колец»
12:24Сегодня

Треть получивших деньги от государства российских фильмов не окупилась в прокате

09:24Сегодня

Вышел трейлер новых «Звездных войн»

18:5721 октября

Эмилия Кларк рассказала о разбитом сердце из-за критики финала «Игры престолов»

Россия
Директор российского интерната сдавал беспомощных инвалидов «в рабство»
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Эрдоган выложил карту перед Путиным
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
Три человека погибли при аварии на российском руднике
Все материалы
Мир
Аборты и гей-браки разрешили во всей Великобритании
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
«Любимый сирийский командир Путина» оделся как российский спецназовец
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Российские вертолеты на бывшей базе США в Сирии попали на видео
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Претензии Южной Кореи к российским бомбардировщикам отвергли
Все материалы
Бывший СССР
Украинские военные потеряли в Донбассе два беспилотника
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
На Украине по подозрению в госизмене задержали бывшего замминистра экономики
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
В Узбекистане решили создать комиссию по переводу научных терминов на узбекский
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Зеленский предложил Бразилии возродить космический проект
Все материалы
Экономика
Россиян предупредили о массовой переквалификации из-за роботов
«На Севере — жить!»
«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
Оскандалившаяся основательница «Даблби» анонсировала новый проект
Мимо банка
Где взять кредит на развитие бизнеса
Цены в России отказались расти
Поисковик для талантов
«Газпром нефть» и «Россия — страна возможностей» займутся специалистами «Индустрии 4.0»
Крупнейшая в России сеть магазинов начала торговать чужими продуктами
Все материалы
Силовые структуры
Въехавший в переход московского метро водитель автобуса отпущен из СИЗО
В Подмосковье найдены тела убитых депутата и ее семьи
Бандиты Шишкана расстреляли и закопали жертв. Погибших искали семь лет
Двоих российских депутатов осудят за 11 убийств в составе ОПГ
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российских «Бонни и Клайда» обвинили в серии налетов на ювелирные салоны
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Полиция установит систему распознавания лиц на камеры всех российских городов
Все материалы
Наука и техника
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
«Русофобская» Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
В Германии признали превосходство российской «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Все материалы
Спорт
Гол капитана «Манчестер Сити» признан лучшим в девятом туре АПЛ
«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»
Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
Изображавший муки после столкновения футболист внезапно «исцелился»
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
Сейв вратаря «Манчестер Сити» признан лучшим в девятом туре АПЛ
«Я вырос на улице — там нет правил»
Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
Вратарь заработал нелепое удаление на 11-й секунде матча
Все материалы
Культура
Скорсезе отказался искать время на съемки фильмов о женщинах
«С кучей цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп»
Звезда российского электро-попа о снобизме взрослых, чувствах молодых и доминации женщин
Актриса рассказала о дискриминации на примере голой звезды «Аквамена»
Непростые движения
Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
Звезда «Города грехов» перепутала пол трансгендера, села на него и пошла под суд
«Когда он завывал от гнева, кровь стыла в жилах»
Неизвестная повесть Джона Толкина: маги, страхи и вселенная «Властелина колец»
Майли Сайрус разгневала ЛГБТ-сообщество словами о «хороших членах»
Все материалы
Интернет и СМИ
В России покажут первое православное реалити-шоу на острове
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Российский вице-премьер снялся в рекламе
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
«Исламское государство» занялось вербовкой в TikTok
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Масляков отреагировал на назначение бывшего игрока КВН спасателем Донбасса
Все материалы
Ценности
Путин и Эрдоган одинаково оделись
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Россиянка сходила в салон красоты и ушла с пробитой головой
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Легендарный российский мотоцикл продадут американцам вместе с дровами
Эмили Ратаковски показала архивное фото с Ким Кардашьян топлес
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Все материалы
Путешествия
Популярную привычку пассажиров самолета признали опасной для здоровья
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Шарм-эль-Шейх признали безопасным для туризма
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Повреждение тягачом самолета в российском аэропорту попало на видео
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Россияне назвали самый безопасный вид транспорта
Все материалы
Из жизни
Мужчина пытался избавиться от полчищ тараканов и устроил взрыв
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Россиянка морила пса голодом назло бывшему мужу
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Обыкновенный водяной козел «поссорил» львов и крокодила
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Желудок задержанного за пьяное вождение мужчины сам производил пиво
Все материалы
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Bentley Flying Spur
Тестируем люксовый седан, которому надоело быть «просто еще одним Bentley»
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Объявлены претенденты на титул лучшего автомобиля года
В России скоро появится новый автобренд
Найдена Mazda с пробегом более 800 тысяч километров
Все материалы
Дом
Названы главные коммунальные проблемы россиян
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Россиянин провалился в чужую квартиру сквозь сгнивший потолок
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В Москве полностью закроют одну из линий метро
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Россия стала торговым лидером Европы
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Малому бизнесу предложили налоговую амнистию
Российский регион привлечет туристов янтарной терапией
Все материалы