Скорсезе отказался искать время на съемки фильмов о женщинах

Американский режиссер Мартин Скорсезе ответил на вопрос о том, почему главными героями его фильмов, как правило, являются мужчины. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Это восходит к 1971 году. Это вопрос, который задают мне много лет. А я разве должен [снимать в главных ролях женщин]?» — сказал кинематографист. Отмечается, что он был расстроен из-за вопроса журналиста.

«Если история этого не требует, то это просто трата времени. Если истории нужен главный женский персонаж, то почему бы и нет?» — продолжил Скорсезе. При этом он пояснил, что люди почему-то не берут в расчет такие его картины, как «Казино» или «Эпоха невинности», в которых большое внимание уделено женщинам.

Режиссер признался, что хотел бы сделать проект с женщиной в главной роли, однако ему мешает нехватка времени. «Мне 76 сейчас. Откуда у меня будет на это время?» — сказал он.

В начале октября Скорсезе резко высказался о супергеройских блокбастерах студии Marvel: «Я такое не смотрю. Я пытался, понимаете? Но это просто не кино. Серьезно, единственное, с чем я могу их сравнить, — при том, как качественно они сделаны, как хорошо актеры играют при всех обстоятельствах, — это парки развлечений».

Позднее его поддержал режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Он назвал проекты Marvel отвратительными.

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