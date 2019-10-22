МВД передумало возбуждать уголовное дело против бывшего российского губернатора

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, заявил его адвокат Рустам Курмаев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и необоснованное», — сказал Курмаев.

15 октября сообщалось, что бывший челябинский губернатор стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. Следователи полагали, что он был частью картельного сговора в дорожном строительстве в Челябинской области. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составил более 20 миллиардов рублей.

Дубровский возглавил Челябинскую область в 2014 году. В марте 2019-го он направил президенту России Владимиру Путину заявление об отставке. По словам губернатора, это было его личное решение.

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