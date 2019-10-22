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Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян

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Наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, в 2018 году средний месячный доход работника этой области составил 43,9 тысячи рублей, в то время как в 2013-м он был на уровне 25,2 тысячи рублей. Таким образом прирост составил 74 процента.

Также зарплаты выросли у россиян, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве. За пять лет рост средняя зарплата выросла на 73 процента, достигнув показателя в 28,1 тысячи рублей. У работников сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг зарплаты увеличились на 63 процента — с 24,5 до чуть более 40 тысяч рублей.

В полтора раза поднялась зарплата работников сферы информации и связи — с 42,2 до 67,8 тысячи рублей, и занятых в добыче полезных ископаемых — с 54,1 до 83,2 тысячи рублей.

В сентябре сообщалось, что средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла на 16 процентов по сравнению с летом. Самой высокооплачиваемой сферой лета стал транспорт и автобизнес. В среднем работодатели обещали соискателям зарплату в 58 119 рублей. Также сферами с высокими средними зарплатами летом оказались строительство и недвижимость (57 536 рублей) и топливно-энергетический комплекс, энергетика и добыча сырья (55 875 рублей).

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