«Русал» переработал половину отходов за 10 лет

Компания «Русал», в течение десяти лет переработала и реализовала более 50 процентов образованных отходов своих алюминиевых производств. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Переработка как красного, так и нефелинового шлама глиноземных предприятий составила около 10 процентов, что делает «Русал» мировым лидером по переработке глиноземных шламов. Компания не только увеличивает долю отходов, перерабатываемых силами собственных предприятий, но и реализует отдельные их виды в качестве высококачественного сырья для потребителей из других отраслей.

Перед предприятиями «Русала» поставлена задача 100-процентной реализации всех коммерчески востребованных отходов. Для ее достижения ведется работа по увеличению кооперации и расширению сотрудничества, как с российскими, так и ведущими мировыми промышленными производителями. Кроме того, в рамках реализуемой стратегии по снижению воздействия на окружающую среду, компания разрабатывает и внедряет технологические решения для вовлечения уже накопленных отходов в производство и их дальнейшей переработки.

«Русал» продолжает тестирование инновационной технологии переработки красных шламов — основных отходов глиноземного производства, которые содержат ценные оксиды металлов, в том числе скандия. В 2018 году была доработана технология, в результате которой степень извлечения была повышена, а расход основных реагентов снижен. В 2019 году продолжается оптимизация технологии для дальнейшего снижения себестоимости получения оксида скандия при промышленном объеме производства.

Вторым по значимости видом производственных отходов «Русала» является отработанная угольная футеровка электролизеров. В 2018 году доля переработки угольной футеровки превысила 60 процентов. По итогам 2018 года в сравнении с 2009 годом количество переработанных отходов угольной футеровки выросло на 20 процентов.

«Уменьшение объемов отходов, снижение их образования, увеличение переработки и вторичного использования - одна из целей компании в области снижения воздействия на окружающую среду. К примеру, на Саяногорской промплощадке уже сейчас более 90 процентов отходов перерабатывается или реализуется потребителям. Продолжение внедрения новых технологий, которые сейчас находятся в завершающей стадии тестирования, а также модернизация производств позволит ставить такие максимальные задачи и перед другими предприятиями компании», — отметил технический директор «Русала» Виктор Манн.

