Экономика
 
Последние новости
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Модель рассказала о невидимых на фото с подиума мучениях
Тренер «Ливерпуля» выругался после разгромной победы над «Барселоной»
Могилы 10 героев СССР признали объектами культурного наследия 
Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минами
Найден способ спасения от смертоносной болезни легких
Названа главная опасность солнцезащитного крема
Пожирающие глаза бактерии расплодились из-за не снятой на ночь контактной линзы
Самбурская со скандалом ушла из театра
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Новости партнеров

В «Русале» рассказали замминистру здравоохранения РФ о корпоративной медицине

Перейти в «Мою Ленту»

В ходе рабочих визитов на Красноярский и Иркутский алюминиевые заводы одного из крупнейших в мире производителей алюминия компании «Русал» заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, курирующий вопросы общественного здоровья, отметил высокий уровень организации охраны труда и здоровья сотрудников на предприятиях. Об этом говорится в сообщении компании.

В 2018 году «Русал» инвестировал около 720 миллионов рублей в реализацию комплексной программы по развитию собственной медицинской службы, а также в организацию мониторинга состояния окружающей среды в регионах присутствия компании. Результаты работы компании в этих направлениях были представлены Олегу Салагаю.

В частности, для предотвращения профессиональных заболеваний на заводах компании внедряются прогрессивные технологии охраны окружающей среды и используются качественные средства индивидуальной защиты, прошедшие соответствующую сертификацию. Кроме того, компания ведет масштабную работу по экологической модернизации производственных мощностей, которая, в частности, включает переход заводов на обеспечивающую высокую герметичность электролизеров технологию «Экологический Содерберг», совершенствование газоочистных установок, разработку и постепенное внедрение системы замкнутого водооборота для основных производственных процессов, вовлечение в переработку отходов производства и другие мероприятия в области экологии и охраны труда.

Ведущую роль в профилактике непроизводственных несчастных случаев играет собственная медицинская служба «Русал Медицинский центр», основной задачей которой является оказание высококвалифицированной лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи и проведение периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством РФ.

Помимо регулярных профосмотров, сотрудники компании проходят бесплатную вакцинацию, пользуются льготами на санаторно-курортное обслуживание. Также работники могут обратиться за медицинской помощью или консультацией в любое удобное время.
На предприятиях регулярно проводится аттестация рабочих мест по условиям труда и экспертиза промышленной безопасности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперты признали рост спроса на алюминиевый сплав восьмой серии
Дерипаска объявил награду за расследование о санкциях
Дерипаска пожаловался на американских кровожадных политиков
Другие материалы рубрики
Экономика00:07 6 мая

Задел на будущее

России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
02:19Сегодня

«Аэрофлот» начал выплату компенсаций пассажирам SSJ-100

15:59 4 мая

Поддержавший запрет на хамон глава «Мираторга» отказался говорить о бойкоте

19:20 7 мая

Россия получит права на технологии Nokia

Экономика14:36 7 мая

«Три енота»

Кукольный театр как идея для малого бизнеса
12:24 3 мая

США вновь перешли к угрозам из-за «Северного потока-2»

12:51 1 мая

На Украине подешевел газ

02:50Сегодня

Водку с георгиевской ленточкой предложили запретить

Экономика13:0030 апреля

Энергетическая пропасть

Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
16:31 7 мая

Неизвестная криптовалюта выросла на 100 процентов

20:53 7 мая

Названа доля поддельного молока в России

16:23 7 мая

В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»

Россия
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции (слева) и РОНА (справа)«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами
Советник Путина объяснил свои мысли об уроженцах Израиля и Донбассе
Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру
Шереметьево раскрыло причины возвращения SSJ-100 в аэропорт
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Что достанется победителю?
Появились новые доказательства сноса мечетей в Китае
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Сравнение главы Евросовета со Сталиным назвали отвратительным
Захваченных подростком во Франции заложников освободили
«Американцы уже готовят санкции»
 
Женщина позволила другу изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь за 65 долларов
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Украина обвинила Россию в подготовке провокаций в Донбассе
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
В Могилеве торжественно открыли перила
Порошенко захотел укрепить обороноспособность Украины
Стала известна роль нового главы армии Украины в Донбассе в «дебальцевском котле»
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Аэрофлот» начал выплату компенсаций пассажирам SSJ-100
В «Русале» рассказали замминистру здравоохранения РФ о корпоративной медицине
Россия получит права на технологии Nokia
Родовое проклятие
 
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Водку с георгиевской ленточкой предложили запретить
Все материалы
Силовые структуры
Огненный след
Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Пластик сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 проверят на токсичность
Следствие заинтересовалось испытаниями SSJ-100 на прочность
Суд смягчил наказание ловцу покемонов в российском храме
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Севморпуть защитят «Дивноморьем»
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Минобороны получит первый серийный Су-57
Названа главная опасность солнцезащитного крема
Все материалы
Спорт
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
Англичане разгромили «Барселону», забив четыре безответных мяча
Дебют Усика в супертяжелом весе отменен
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
В Крыму посчитали возможным участие местных клубов в еврокубках
«Ливерпуль» забил «Барселоне» четыре мяча и вышел в финал Лиги чемпионов
Чемпион мира по хоккею покончил с собой
Панарина поманили в КХЛ пожизненным запасом бензина и матчами против тестя
Все материалы
Культура
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
Сценаристы «Мстителей» объяснили появление шуток про ягодицы Капитана Америки
Мадонна заступилась за Майкла Джексона
Тор обматерил Капитана Америку в спойлерном видео со съемок «Мстителей»
Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday
Все материалы
Интернет и СМИ
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
Необычный способ поедания наггетсов сочли кощунством
На шоу знакомств впервые свели двух бисексуалов и отправили на гомофобный остров
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Полураздетая блогерша в рекламе разозлила пользователей сети
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Бал Met Gala довел Ким Кардашьян до слез
Дэвид Бекхэм надел носки с сандалиями и попался
Модель с заболеванием кожи вышла на публику в прозрачном костюме
Американский актер принес на вечеринку «собственную голову»
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Федор Конюхов пересек океан
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Пропавший с радаров самолет в Мексике обнаружен разбившимся
В Японии призвали не есть на ходу
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию
Стали известны подробности о родах Меган Маркл
В Индии леопард растерзал мужчину
Все материалы
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей
Toyota сделает для императора Японии лимузин-кабриолет
«Мерседес» случайно раскрыл внешность самого экстремального CLA
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Россиян предупредили о скором подорожании жилья
Половину московской «однушки» оценили в 32 миллиона рублей
Все материалы