В «Русале» рассказали замминистру здравоохранения РФ о корпоративной медицине

В ходе рабочих визитов на Красноярский и Иркутский алюминиевые заводы одного из крупнейших в мире производителей алюминия компании «Русал» заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, курирующий вопросы общественного здоровья, отметил высокий уровень организации охраны труда и здоровья сотрудников на предприятиях. Об этом говорится в сообщении компании.

В 2018 году «Русал» инвестировал около 720 миллионов рублей в реализацию комплексной программы по развитию собственной медицинской службы, а также в организацию мониторинга состояния окружающей среды в регионах присутствия компании. Результаты работы компании в этих направлениях были представлены Олегу Салагаю.

В частности, для предотвращения профессиональных заболеваний на заводах компании внедряются прогрессивные технологии охраны окружающей среды и используются качественные средства индивидуальной защиты, прошедшие соответствующую сертификацию. Кроме того, компания ведет масштабную работу по экологической модернизации производственных мощностей, которая, в частности, включает переход заводов на обеспечивающую высокую герметичность электролизеров технологию «Экологический Содерберг», совершенствование газоочистных установок, разработку и постепенное внедрение системы замкнутого водооборота для основных производственных процессов, вовлечение в переработку отходов производства и другие мероприятия в области экологии и охраны труда.

Ведущую роль в профилактике непроизводственных несчастных случаев играет собственная медицинская служба «Русал Медицинский центр», основной задачей которой является оказание высококвалифицированной лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи и проведение периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством РФ.

Помимо регулярных профосмотров, сотрудники компании проходят бесплатную вакцинацию, пользуются льготами на санаторно-курортное обслуживание. Также работники могут обратиться за медицинской помощью или консультацией в любое удобное время.

На предприятиях регулярно проводится аттестация рабочих мест по условиям труда и экспертиза промышленной безопасности.