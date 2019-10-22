В Экспоцентре открылась Международная выставка «Технофорум-2019»

В Экспоцентре начала работу международная политехническая выставка «Технофорум-2019» («Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов»). Выставка организована Экспоцентром и Российской Ассоциацией производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», и проводится в рамках проекта «НТИ Экспо» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, комитета Госдумы по образованию и науке, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Технофорум» уже стал традиционным главным событием отрасли и в нынешнем году свои инновационные решения на площади свыше 2 тысяч квадратных метров продемонстрируют 147 российских и зарубежных компаний-производителей, фирм-дистрибьюторов, центров науки и технологий из 10 стран: Германии, Дании, Китая, Лихтенштейна, Республики Беларусь, России, Турции, Украины, Швейцарии, Японии. ожидается, что за три дня работы выставки ее посетит более 10 тысяч гостей.

«"Технофорум" является для нас сегодня одним из ключевых событий в области развития промышленных технологий и цифровых технологий в производственных процессах, развития средств производства», — отметил в ходе церемонии открытия выставки первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб. «Для нас очень важно проведение подобного рода форумов с привлечением бизнеса, экспертного сообщества, практически всех участников рынка, которые заинтересованы в промышленном развитии, развитии новых направлений в этой сфере», — сказал он. Цыб также подчеркнул, что Минпромторг сегодня формирует целый комплекс мер государственной поддержки промышленной сферы России и в этот процесс вовлечены все крупнейшие компании страны.

По словам депутата Госдумы РФ, председатель оргкомитета «НТИ Экспо» Владимира Кононова, это «единственная выставка в России, представляющая на одной площадке весь спектр оборудования, приборов и инструментов для обработки материалов как природного, так и искусственного происхождения».

Он также напомнил, что «Технофорум» является частью проекта «НТИ Экспо» (Наука-Технологии-Инновации Экспо), который объединяет масштабные мероприятия с государственным участием, ориентированные на реализацию национальных проектов и выполнение приоритетных задач по цифровизации экономики. Этот проект дает возможность собирать на одной площадке представителей бизнеса, власти, общественности. Годовая программа «НТИ Экспо» включает ряд масштабных мероприятий, ориентированных на продвижение национальных проектов, утвержденных майскими указами президента РФ. В нынешнем году, по словам Владимира Кононова, было запланировано четыре крупных мероприятия и два уже состоялись — Российская неделя высоких технологий и конгресс-выставка «Возобновляемая энергетика и электротранспорт». Третье запланированное мероприятие – это открывшаяся международная выставка «Технофорум-2019», а четвертое — проводимый в ноябре ставший уже традиционным форум «Искусственный интеллект».

Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов подчеркнул, что высокая репутация выставки подтверждена сертификатами Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). По его словам, впервые в этом году выставка будет носить политехнический характер – то есть в центре внимания будут не только вопросы металлообработки, но и вопросы роботизации, цифровых технологий и многое другое. Выставка, отметил он, пользуется большой популярностью — она растет. Так, в нынешнем году ее площадь увеличилась на полторы тысячи квадратных метров, выросло также и количество российских участников.

Традиционно выставку дополнит насыщенная деловая программа, в центре внимания которой будут важнейшие отраслевые проблемы. В частности, одним из важных мероприятий станет круглый стол «Цифровизация, цифровая промышленность, искусственный интеллект», организованный Департаментом цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ, компания «ЦИФРА» при содействии «Экспоцентра», Экспертного Совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Госдумы. Участники мероприятия расскажут об успешных примерах применения искусственного интеллекта в различных отраслях промышленности, о преодолении ключевых барьеров для развития искусственного искусственный интеллект».

Впервые в рамках выставки состоится заседание Клуба маркетологов, организаторами которого выступают Экспоцентр и Агентство деловых коммуникаций «Приоритет».

Также в рамках выставки состоится первый в России конкурс индустриальных проектов для технологов компаний промышленной отрасли — «ТЕХНОфорумЛИДЕР». Конкурс пройдет в трех направлениях: Технолидер Inno (Innovation) — оценка индустриальных проектов предприятий в области создания, модернизации, цифровизации обрабатывающих производств; Технолидер PRO (Production) — презентация достижений участников выставки в области развития решений и технологий обработки конструкционных материалов; Технолидер Hack (Hackaton) — онлайн-форум представителей обрабатывающих производств.