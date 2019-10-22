Зеленскому пригрозили немирным Майданом

Вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждут массовые протесты в случае отказа от реформ. Ее слова приводит «Украинская правда».

«И если люди не будут довольны — я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие — следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно», — предупредила она.

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Евродепутат пояснила, что каждый раз, когда на Украине менялась власть, система коррупции и влияние олигархов оставались прежними, и Зеленскому необходимо нивелировать их влияние. «Нужен контроль. Нужен механизм сдерживания и противовеса. Именно об этом демократия. То, что он пытается развивать, концентрируя власть, — это опасно», — подчеркнула депутат Европарламента.

Фон Крамон-Таубадел уверена, что у европейских политиков настанет период разочарования в новой украинской власти, если она не начнет реформы. «Правительство и президент должны сделать так, чтобы люди получили то, чего они заслуживают. Это не та же самая игра, которую мы все, украинцы и друзья Украины в Европе, видели до этого много раз», — подытожила она.

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Ранее Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. «Вы видели заявления и президента [Германии Франка-Вальтера] Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его [Порошенко] риторика меняется так же, как и его статус», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины обвинил Порошенко в попытке возглавить новый Майдан. По мнению Зеленского, бывший украинский лидер «на физиологическом уровне» забывает, что он уже не президент, не верит в это.

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