Заявившего об угоне россиянина обвинили в ложном доносе и спустя год нашли авто

В Самаре местный житель обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля, но ему не поверили и приговорили к исправительным работам за ложный донос в прокуратуру. Спустя год кузов угнанного автомобиля с тем же заводским номером нашли в соседнем регионе. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

По информации издания, в мае 2017 года Антону Новикову отказали в возбуждении уголовного дела по факту кражи его нового Toyota Land Cruiser. Тогда мужчина обратился в прокуратуру, но в итоге сам получил судимость. От наказания в виде исполнительных работ его избавила апелляционная инстанция, но заявитель был вынужден продолжить выплачивать кредит на машину, потому что факта ее кражи зарегистрировано не было. По этой же причине он не получил страховку.

В августе кузов от автомобиля Новикова нашелся в Ульяновской области в рабочем поселке Новая Майна Мелекесского района. Заводской номер на нем совпал с номером, указанным в техническом паспорте россиянина. Местная полиция зафиксировала факт обнаружения автомобиля.

«Теперь, как видно, правоохранители не знают, что делать с присланными из Ульяновской области материалами», — сообщил адвокат Новикова Василий Гурко и отметил, что готовит кассационную жалобу.

19 сентября сообщалось, что в России за год вырос спрос на все разновидности противоугонных систем по сравнению с августом 2018 года. 83 процента от общего спроса на противоугонные устройства приходится на сигнализации. На втором месте иммобилайзеры (устройство, блокирующее некоторые из модулей автомобиля) — спрос увеличился на 47 процентов.

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