Украину признали самой бедной страной Европы

Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году. Список составила компания Growth from Knowledge, результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Как выяснили исследователи, покупательная способность на Украине на душу населения составляет 1 830 евро. По данным компании, жители Европы в среднем имеют 14739 евро на человека, которые доступны для расходов и сбережений в 2019 году.

Самая большая покупательная способность оказалась у жителей Лихтенштейна (67 550 евро на душу населения). Показатели этой страны в 4,5 раза превышают средний показатель по Европе. На втором месте расположилась Швейцария (42 067 евро на человека) и Люксембург (35 096 евро на человека).

Странами с низкой покупательной способностью, помимо Украины, оказались Молдавия и Косово.

В мае 2019 года Украину одной из бедных стран называл Всемирный банк. По уровню ВВП страна находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии. Уровень бедности в государстве выше, чем был до кризиса 2014-2015 годов, а темпы снижения бедности слишком низки, чтобы граждане могли выйти на уровень доходов соседних европейских стран.

Представители регулятора также отмечали, что при нынешних темпах экономического развития Украине понадобится 50-100 лет, чтобы выйти на уровень развитых европейских стран. Так, чтобы приблизиться к Германии, стране понадобится 100 лет, к Польше — 50 лет.

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