Названы самые опасные звезды в интернете

Американская певица Билли Айлиш и исполнительница роли Арьи Старк в «Игре престолов» Мэйси Уильямс вошли в пятерку самых опасных звезд для поиска в интернете. Об этом сообщает портал NME со ссылкой на данные компании McAfee, занимающейся вопросами кибербезопасности.

Отмечается, что поисковые запросы, содержащие имена этих знаменитостей, с высокой долей вероятности могут привести к заражению устройств вирусами. Уильямс заняла второе место в рейтинге, уступив лишь телеведущей Кэролайн Флэк, а исполнительница хита Bad Guy оказалась на пятом месте.

Тройку замкнул ведущий Late Late Show Джеймс Корден, а на четвертой позиции разместилась рэперша Никки Минаж. В первую десятку также вошли актеры Джош Гэд, Лиам Хемсворт, актриса Миша Бартон и музыканты Сэм Смит и Дуа Липа.

«Люди хотят быть в курсе последних новостей поп-культуры и звезд в любое время и с любого устройства. Часто потребители ставят эти скорость и удобство выше безопасности, нажимая на подозрительные ссылки, которые якобы содержат контент с нашими любимыми знаменитостями», — прокомментировал представитель McAfee Радж Самани.

Он пояснил, что пользователям не стоит кликать на любые ссылки, если они не хотят, чтобы их устройства удалось заразить вирусами. Кроме того, Самани отметил, что такая неосторожность может привести к утечке личных данных.

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