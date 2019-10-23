Власти США объяснили задержание бывшего главы «Курортов Северного Кавказа»

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-глава Курортов Северного Кавказа Ахмед Билалов был задержан во Флориде в связи с нарушением визового режима. Об этом сообщили в иммиграционной и таможенной службе США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.

Нарушение заключается в том, что Билалов не покинул США в установленный срок, уточняет РИА Новости. В ведомстве подтвердили, что россиянина задержали в его доме во Флориде 22 октября и заключили под стражу в ожидании процедуры высылки.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что МВД России направило американской стороне запрос о задержании Билалова. Ранее аналогичный запрос в Госдепартамент США направило российское посольство в Вашингтоне.

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В апреле 2013 года в отношении Билалова, бывшего председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он подозревается в чрезмерных тратах денег компании при поездках за границу. Он и его брат покинули страну в марте 2013 года на фоне критики их деятельности президентом России Владимиром Путиным: тогда глава государства обратил внимание на срыв сроков строительства и сдачи объектов к Олимпиаде в Сочи, над которыми в то время работали подконтрольные Билаловым структуры. В 2016 году Москва уведомила США о расследовании в рамках уголовного дела в отношении братьев Билаловых.

Ахмед Билалов приходится двоюродным братом миллиардеру Зиявудину Магомедову, который в марте 2018 года был арестован в России вместе со своим братом Магомедом по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей и организации преступного сообщества.

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