Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Газета уточняет, что к Билалову домой пришли сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Пока неизвестно, вызван ли его арест запросом Москвы или же Билалов должен быть депортирован за какое-то другое нарушение.

Адвокат Билалова не доступен для комментариев.

В апреле 2013 года в отношении бывшего главы совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он подозревается в чрезмерных тратах денег компании при поездках за границу. На данный момент Ахмед Билалов, как и его брат Магомед, находится за границей. Братья покинули страну в марте 2013 года на фоне критики их деятельности президентом России Владимиром Путиным.

В 2016 году в компетентные органы США были направлены международные поручения о проведении следственных действий по уголовному делу в отношении братьев Билаловых, занимавшихся строительством олимпийских объектов в Сочи, а также реализацией проекта создания туристического кластера, размещения выделенных на эти цели свыше пяти миллиардов рублей на расчетных счетах компании «Национальный банк развития бизнеса» и его последующего банкротства.

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