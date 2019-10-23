Посольство России заинтересовалось задержанием в США беглого чиновника

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США запрос в связи с информацией о задержании в штате Флорида бывшего главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Об этом в дипмиссии рассказали агентству РИА Новости.

Дипломаты уточнили, что не получали от местных властей информации о задержании россиянина, а узнали о его аресте из СМИ. Сейчас посольство «ждет реакции».

Об аресте экс-главы компании «Курорты Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова стало известно ранее 23 октября. Газета Miami Herald выяснила, что беглым россиянином заинтересовалась Служба иммиграционного и таможенного контроля США. Причину задержания журналистам выяснить не удалось.

В апреле 2013 года в отношении бывшего главы совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он подозревается в чрезмерных тратах денег компании при поездках за границу. Он и его брат покинули страну в марте 2013 года на фоне критики их деятельности президентом России Владимиром Путиным.

В 2016 году Россия уведомила США о расследовании в рамках уголовного дела в отношении братьев Билаловых, занимавшихся строительством олимпийских объектов в Сочи и созданием туристического кластера.

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