Стала известна судьба задержанного в США экс-главы «Курортов Северного Кавказа»

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-главу Курортов Северного Кавказа Ахмеда Билалова, задержанного в США, депортируют либо в Германию, либо в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Иммиграционный суд Соединенных Штатов должен решить, куда будет выслан Билалов. Его могут отправить в страну, из которой он прибыл — Германию, или же в Россию, где против него возбуждено уголовное дело.

По данным издания, Билалов въехал на территорию США по неиммиграционной визе в мае 2016 года. Ее срок истек в мае 2019-го, однако россиянин не покинул страну. Его задержали в собственном доме в штате Флорида и отправили в центр временного содержания в Майами, где он будет ждать рассмотрения дела.

О задержании Билалова стало известно 23 октября. Посольство России в Вашингтоне попросило Госдепартамент США предоставить более подробную информацию об аресте беглого чиновника.

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В апреле 2013 года в отношении Билалова, бывшего председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в чрезмерных тратах денег компании при поездках за границу. Он и его брат покинули страну в марте 2013 года на фоне критики их деятельности президентом России Владимиром Путиным: тогда глава государства обратил внимание на срыв сроков строительства и сдачи объектов к Олимпиаде в Сочи, над которыми в то время работали подконтрольные Билаловым структуры. В 2016 году Москва уведомила США о расследовании в рамках уголовного дела в отношении братьев Билаловых.

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