На Украине организатора концертов «Квартала 95» назначили советником СНБО

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко, занимавшийся ранее организацией концертов комедийной студии «Квартал 95», стал советником Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба депутата на странице в Facebook.

«Для меня большая ответственность стать советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Планов множество. Впереди — много продуктивной работы», — отметил депутат.

На новом посту Ткаченко займется гуманитарными вопросами на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщает портал LIGA.net со ссылкой на пресс-службу парламентария.

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21 октября стало известно, что украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых Сергей Сивохо был назначен на пост секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. По его словам, на новой должности он будет отвечать за гуманитарную политику. Сивохо заверил, что вместе с ним в Совете будут работать выходцы из Донбасса, у которых «огромное желание» закончить войну, «в том числе в головах».

Ранее сообщалось, что директором департамента стратегической разведки Главного управления министерства обороны Украины назначен Алексей Пашков — муж главного бухгалтера комедийной студии «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский. Люди, связанные с семьей украинского президента, неоднократно назначались на высокопоставленные должности в стране.

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