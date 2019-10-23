В России появятся роботы-полицейские

Использовать роботов-полицейских на службе в МВД могут начать в течение 10 лет. Они будут снимать отпечатки пальцев, работать в миграционной службе, ГИБДД, аэропортах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика Константина Покладка.

По его словам, уже продано более 200 их роботов Promobot последней, четвертой версии. К 2030 году организация планирует встроиться в концепцию «Цифровой полиции» и поставлять свою продукцию МВД. Покладок надеется, что контракт на их поставку будет подписан в ближайшие дни.

Представитель компании отметил, что роботы смогут работать в местах скопления людей, консультировать граждан и решать различные задачи при наличии дополнительного оборудования. Например, при установке специальных сканеров устройство способно отсканировать отпечатки пальцев человека и сверить их с базой данных.

Покладок добавил, что аналоги робота существуют в мире, но стоят дороже и не полностью автономны, в отличие от Promobot, которому не нужен оператор для управления. Также он способен самостоятельно передвигаться, общаться, распознавать лица и речь, подключиться к любой базе данных, сайту, сервису и системе безопасности.

Ведущий научный сотрудник Академии управления МВД Николай Лукашов уточнил, что один полицейский обходится министерству в миллион рублей ежегодно, а на робота будет потрачено около 750 тысяч. За два-три года устройства окупятся, однако пока полноценно использовать их вместо человека не получится из-за пробелов в законодательстве.

Ранее в полиции объявили о планах встроить систему распознавания лиц в камеры наблюдения на улицах всех российских городов.

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