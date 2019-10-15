«Красивые» номера захотели продавать на портале госуслуг

В министерстве внутренних дел предложили продавать госномера транспортных средств через портал госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции МВД Романа Мишурова.

В ведомстве также хотят предоставить автовладельцам возможность выбирать «красивые» номера с повторяющимися цифрами и буквами через госуслуги за повышенную пошлину. Для покупателя это будет быстро, удобно и безопасно.

Ранее Минэкономразвития выступило с идеей продавать «красивые» номера на аукционах в интернете. В МВД это предложение раскритиковали, потому что такая процедура будет занимать около месяца.

«В любом случае надо фиксировать реальную цену этого знака. <…> Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10-40 раз дороже [продал]», — заключил Мишуков.

С 1 января 2020 года россияне не смогут ездить на новых автомобилях без номеров. Оформлять их можно будет через дилеров.

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